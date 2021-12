DIRECT SANTÉ – Chine : détection du premier cas du variant Omicron

Le variant Omicron se propage plus rapidement que le variant Delta et rend le vaccin moins efficace selon l’OMS qui explique que les symptômes sont plus légers et ressemblent à une simple grippe.

Les autorités sanitaires de la ville de Tianjin, dans le nord-est de la Chine, ont découvert le premier cas du variant Omicron en Chine.

Le patient, asymptomatique, a été testé positif jeudi 9 décembre, et des tests plus poussés ont « confirmé la détection du variant Omicron », selon le journal, qui ajoute que ce patient a été hospitalisé et mis à l’isolement.