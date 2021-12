Tunisie : Le suivi de la campagne de vaccination anti Covid-19, thème d’une réunion au gouvernorat de Ben Arous

Le suivi de la campagne régionale et nationale de vaccination anti Covid-19 à Ben Arous et l’accélération du processus de vaccination dans ce gouvernorat qui occupe le premier rang à l’échelle nationale du point de vue du nombre des vaccinés, telle sont les principales recommandations issues d’une réunion consacrée au suivi de la situation sanitaire dans la région.

Au cours de cette réunion, qui s’est tenue en présence notamment des délégués, directeurs régionaux de la santé, de l’éducation, du commerce, de l’agriculture, de la jeunesse, des sports et de la protection civile, ainsi que du président de la ligue régionale des droits de l’homme et de représentants des scouts et du croissant rouge, l’accent a été mis sur la nécessité de se préparer à l’application de décret loi numéro 1 de l’année 2021 relatif au passe vaccinal anti Covid-19, en vigueur à compter du 22 décembre 2021.

Les participants ont recommandé l’élaboration d’un programme régional de prévention contre le Covid-19, notamment suite à l’apparition du variant Omicron dans plusieurs pays à travers le monde, outre la mise en oeuvre du programme “Azima” de prévention et le renforcement des campagnes de sensibilisation.

Le directeur régional de santé Moncef Houani a précisé que la situation pandémique a connu une stabilité dans la région grâce aux efforts des divers intervenants dans les campagnes régionales de vaccination anti Covid-19. “Aucun cas de décès n’a été enregistré depuis plus de 2 semaines a-t-il dit, rappelant que le nombre global des tests effectués depuis la première vague a atteint 126 817 dont 33 829 se sont avérés positifs.

De son côté, le gouverneur de Ben Arous Ezzedine Chalbi, a appelé au respect du protocole sanitaire en vigueur et au renforcement des campagnes de vaccination, outre la réouverture des circuit covid-19 dans les hôpitaux.

Il a relevé le rôle de la société civile dans la poursuite des efforts de lutte et de prévention pour contenir la pandémie du Covid-19, en coordination avec les autorités régionales, locales et sanitaires appelant à faire preuve de vigilance dans les espaces commerciaux, les marchés et les moyens de transport.