La militante tunisienne Yosra Frawes remporte le Prix Anne Klein de la femme 2022

Le Prix Anne Klein de la femme 2022 revient à Yosra Frawes , féministe tunisienne et militante internationale pour les droits des femmes, avocate et poète féministe. Yosra Frawes est la première tunisienne à diriger le bureau de l’organisation internationale Fédération Internationale pour les Droit Humains (FIDH) pour le Maghreb et le Moyen-Orient en tant que directrice exécutive. Elle a également été présidente de la Fédération tunisienne des femmes démocrates (ATFD) jusqu’en juillet 2021.

Yosra Frawes a étudié le droit et le droit des affaires dans son pays d’origine. Elle a décidé d’étudier le droit pour devenir une avocate des femmes pauvres, vulnérables et maltraitées. En 2000, bien avant le printemps arabe, l’avocate a lancé une pétition pour l’égalité entre les hommes et les femmes dans le droit successoral tunisien. La loi 58 sur l’élimination des violences faites aux femmes a été votée en 2017 dans le cadre de la Coalition nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un succès historique grâce à sa participation.

En Tunisie, les droits humains et des femmes ont été renforcés par la constitution de 2014. Cependant, il existe des lacunes importantes dans la mise en œuvre de la constitution en matière de droits statutaires. Les différends sur une réforme du droit civil et pénal s’inscrivent dans le contexte d’une culture sociale plus traditionaliste et d’une justice majoritairement conservatrice. La prise de pouvoir par le président Kais Said à l’été de cette année a également conduit à une fin temporaire de la séparation des pouvoirs, ce qui rend plus difficile toutes les démarches pour mettre en œuvre les droits consacrés par la constitution.

« Avec l’attribution du Prix Anne Klein de la Femme à Yosra Frawes, nous voulons renforcer et encourager les mouvements féministes de Tunisie. Les femmes* de la région MENA se battent pour leurs droits, contre l’exclusion et pour l’égalité à tous les niveaux politiques et sociaux depuis des décennies », explique la présidente du jury Barbara Unmüßig , directrice de la Fondation Heinrich Böll. Evoquant la situation actuelle en Tunisie, elle ajoute : « Pour Yosra Frawes et ses maîtresses, il est actuellement urgent de défendre ce qui a été réalisé jusqu’à présent. Les voici accompagnés de notre solidarité sans réserve. »

Le Prix Anne Klein Femmes est doté de 10 000 euros. Le prix sera remis lors d’une cérémonie le soir du 11 mars 2022 à Berlin .