DES CHIFFRES : +6,9%, prix de l’alimentation

En novembre 2021, les prix de l’alimentation ont progressé de 6,9%, sur un an. Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des volailles de 24%, de l’huile d’olive de 24,4%, des œufs de 16,4%, des fruits frais de 16,1% et des poissons frais de 8,9%. Par ailleurs, les prix des viandes bovines et ovines ont marqué une baisse, sur un an, respectivement de (-4,0%) et (-2,6%). Il en est de même pour les prix des fruits secs qui diminuent de -8%, sur un an.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont évolué de 7,6% en raison de la hausse des prix des produits pharmaceutiques de 7,8%, des matériaux de construction de 13,0%, des produits de l’habillement de 8,8% et des produits d’entretien courant du foyer, de 5,9%. Pour les services, les prix ont avancé de 4,9% sur un an, en raison du renchérissement des services des restaurants, cafés et hôtels de 6,4%, des services de santé de 6,3% et des loyers de 4,4%.