DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 : L’objectif étant atteint (Mondher Kebaier)

Le sélectionneur national Mondher Kebaier a déclaré que le onze national a fait l’essentiel en terminant les premier tour de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021), à la tête du groupe B, assurant ainsi sa qualification pour les quarts de finale de la compétition, à la faveur de ses deux succès devant la Mauritanie (5-1) et les Emirats arabes unis (1-0), pour une seule défaite devant la Syrie (0-2).

Kebaier qui s’exprimait lundi en conférence d’après-match a indiqué que “la victoire acquise aux dépens des émiratis est très importante eu égard au bon état d’esprit affiché par les joueurs et leur grande détermination”.

Et le sélectionneur d’ajouter: “mes joueurs ont très bien digéré la défaite devant la Syrie lors de la précédente journée et ont fait une belle réaction. Nous avons bien retenu la leçon et nous tenterons de poursuivre avec la même détermination et la même envie, surtout que les tours suivants sont plus difficiles à négocier”.