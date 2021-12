DIRECT SANTE – Tunisie : Le train du cœur

Le train du cœur, caravane sanitaire de dépistage de l’hypertension artérielle et des maladies cardiovasculaires ainsi que de tests rapides et de vaccination contre le coronavirus, est arrivé dimanche matin à la gare de Bouarada, dans le gouvernorat de Siliana, avant de se diriger à la mi-journée vers la gare de Faj Ettamr au Kef.

L’opération train du cœur est organisée par le ministère de la Santé en collaboration avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardio-vasculaire (STCCCV), la Société nationale des chemins de fer (SNCFT) ainsi que des acteurs de la société civile, a déclaré à l’agence TAP Inès Gmati, conseillère du ministre de la Santé.

Le train du cœur est arrivé dans la région du nord-ouest pour rapprocher les services de santé des citoyens (âge cible 18 ans et plus) et les inciter à se faire dépister et vacciner contre le Covid-19, a-t-elle indiqué.

Dr Lilia Zakhama, présidente de STCCCV a pour sa part expliqué qu’une vingtaine de professeurs agrégés, médecins spécialistes, médecins généralistes et assistants composent la caravane, où 300 personnes envions sont attendues. Cette campagne a révélé qu’un grand nombre de sujets souffrent d’hypertension artérielle sans le savoir, outre le fait que des patients cardiaques ne bénéficient pas du suivi périodique nécessaire, a-t-elle indiqué, rappelant que l’hypertension artérielle est la principale cause des accidents vasculaires cérébraux.

Dr Faouzi Addad, médecin spécialiste des maladies cardiovasculaires à l’hôpital Abderrahmane Mami à Tunis, a déclaré que le train du cœur a enregistré une grande affluence de citoyens venus se faire dépister pour les maladies cardiaques (par électrocardiogramme et échographie) ainsi que pour la tension artérielle et le diabète.

Le directeur régional de la santé à Siliana, Adel Haddadi a pour sa part déclaré à la TAP que les habitants de Bouarada et des délégations voisines sont concernés par les services de cette caravane sanitaire qui a pour objectif de dépister et diagnostiquer les maladies cardiovasculaires et d’encourager la population à se faire vacciner contre le Covid-19. Il a dans ce sens précisé que 64 000 personnes ont achevé leur schéma vaccinal dans la région, espérant voir ce chiffre augmenter.

Mohamed Echeikh, directeur commercial des lignes à longue distance à la SNCFT, a expliqué que le train est parti de Tunis pour une première escale à Bouarada avant de continuer vers Faj Ettamr (gouvernorat du Kef). La Compagnie a consacré un train pour l’occasion et prévu un wagon aménagé spécialement pour les consultations médicales et un autre équipé pour que les médecins déposent leur matériel, a-t-il indiqué.

Une caravane sanitaire similaire avait déjà été organisée les 16 et 17 octobre écoulé, consacrée au dépistage du cancer du sein. Elle avait fait escale dans les délégations de Gaafour et Sidi Bourouis et permis d’examiner un grand nombre de femmes de différents groupes d’âge.