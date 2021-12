Tunisie : La CGTT appelle le chef de l’Etat à présenter son programme de réforme pour la période exceptionnelle

Le secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs tunisiens (CGTT), Habib Guiza, a appelé samedi, le chef de l’Etat à exposer son programme de réformes politique, législative, économique et sociale pour cette période exceptionnelle.

Lors d’une conférence organisée à Tunis à l’occasion du 97ème anniversaire de la CGTT, Guiza a souligné la nécessité de retourner à la constitution et d’associer toutes les forces vives, non impliquées dans des dossiers de corruption, dans les réformes à travers l’institution d’un contrat social citoyen.

Selon le responsable syndical, il convient de revoir le code électoral, la loi des partis et la loi des associations pour préparer le terrain aux prochaines élections législatives dont la date devrait être annoncée.

Guiza a, en outre, signalé que la CGTT considère que les mesures prises par le chef de l’Etat le 25 juillet dernier (dont essentiellement le gel du parlement) étaient un point de départ pour une nouvelle phase qui met fin aux dérives de toute une décennie.

Il a, par ailleurs, appelé à la mise en œuvre du pluralisme syndical et à l’association de la CGTT aux travaux du conseil national du dialogue social.

Pour Guiza, la réforme de la santé, de l’éducation, du transport et de la finance publique sont les priorités de la période à venir.

Dans ce contexte, il a fait savoir que la CGTT organisera les 18 et 19 décembre en cours à Hammamet un conseil national qui sera couronné par une série de recommandations autour de nombreux dossiers importants outre la tenue du festival de la solidarité en mars prochain à Tunis pour instituer le contrat social citoyen et rassembler les initiatives associatives visant la réforme socioéconomique et le développement.