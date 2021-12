Tunisie – Covid19 : Un pass sanitaire spécifique sera délivré aux personnes dispensées de vaccination avant le 22 décembre

Le directeur général de l’Unité de la législation et des litiges au ministère de la Santé, Faouzi Yousfi, a affirmé ce samedi, qu’un pass sanitaire spécifique sera délivré aux personnes dispensées de vaccination contre le Coronavirus avant le 22 décembre en cours, date d’entrée en vigueur du pass sanitaire.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Faouzi Yousfi a déclaré que tout citoyen souffrant d’une maladie qui l’empêche de se faire vacciner contre le coronavirus, étant une menace pour sa santé, doit obtenir un certificat médical de son médecin traitant attestant cela et le télécharger dans la rubrique espace citoyen sur la plateforme ” Evax.tn “.

Il a ajouté qu’une équipe d’experts supervisera l’étude de tous les certificats médicaux reçus sur l’espace citoyen pour s’assurer de leur validité et de la disponibilité d’un nombre précis d’indicateurs de santé qui dispensent un patient de la vaccination contre la maladie.Yousfi a souligné qu’une liste officielle sera bientôt publiée spécifiant les différentes maladies et indicateurs de santé qui dispensent les personnes concernées de la vaccination contre le coronavirus.Le responsable a expliqué que le pass sanitaire spécifique est similaire au pass sanitaire ordinaire en termes de forme, de méthode d’extraction et d’efficacité, car tous ceux qui l’utilisent sont autorisés à entrer dans les espaces publics et à effectuer leur travail normalement.

Il est à noter que le pass sanitaire, qui entrera en vigueur le 22 septembre, est un document officiel attestant de l’achèvement du processus de vaccination COVID-19, permettant à une personne d’accéder aux lieux et espaces spécifiés conformément au décret présidentiel n° 1 de 2021 du 22 octobre 2021Toute personne âgée de plus de 18 ans et ayant reçu une vaccination complète peut télécharger le passeport de vaccination sur son téléphone portable depuis le site Internet du système Evax ” Espace Citoyen ” et l’enregistrer en cas de besoin. Il peut également être extrait sous la forme d’un document papier.