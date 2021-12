Interdiction de circuler entre les régions sans pass sanitaire

La Société nationale de transport interurbain (SNTRI) a publié un communiqué informant les usagers des moyens de transport d’être munis d’un pass sanitaire afin d’appliquer les mesures prises dans la lutte contre la Covid-19.

En ce qui concerne les travailleurs de ce secteur, il est important de compléter le schéma vaccinal et de présenter le document attestant qu’ils ont été vaccinés contre la Covid-19, et ce avant le 22 décembre.

Les usagers âgés de 18 ans et plus doivent présenter le document prouvant leur vaccination. Ils seront interdits de prendre les moyens de transport et de se rendre dans les locaux du ministère du Transport en cas d’absence de vaccination et ce partir du 22 décembre.