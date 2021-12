Tunisie – Covid-19 : Des campagnes de vaccination mobiles lors des JTC et des JMC

Le ministère de la Santé a annoncé, mercredi 1er décembre, l’organisation de campagnes mobiles de vaccination contre le Coronavirus à l’occasion de la 22e session des Journées théâtrales de Carthage (JTC), qui se déroulent du 3 au 13 décembre 2021, et de la septième session des Journées musicales de Carthage (JMC), qui se déroulent du 7 au 24 décembre.

Le ministère ajoute dans un communiqué qu’au cours de ces campagnes, des tests de diagnostic seront effectués, avec la possibilité de fournir un certificat “QR Code” aux voyageurs, et ce à la Cité de la Culture et dans l’un des hôtels de la capitale.

Le ministère mettra également en place un point de vaccination contre la Coronavirus à la Cité de la Culture et mettra une équipe médicale à la disposition des invités du festival dans l’un des hôtels de la capitale.

A cet égard, le ministère a appelé tous les citoyens assistant à ces manifestations à se rendre aux points de vaccination susmentionnés pour recevoir la première dose ou compléter leur vaccination, soulignant la nécessité de respecter le protocole sanitaire.

Il est à noter que les campagnes mobiles de vaccination en question ont été organisées en coopération avec le ministère de la Culture et le service de médecine du travail de l’hôpital Charles Nicole et en coordination avec la direction des soins de santé de base et la direction régionale de la santé en Tunisie.

A noter que depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars dernier jusqu’au 30 novembre 2021, plus de 10 millions de personnes ont reçu au moins une dose et plus de 5 millions ont été entièrement vaccinées.