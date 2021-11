Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 30 novembre 2021

Régression attendue des perturbations météorologiques. Ciel dégagé avec quelques nuages. Ces nuages seront plus denses sur l’extrême nord avec pluies éparses.

Températures en légère hausse et les maximales seront comprises entre 12 et 18 °C et se situeront à 10 °C sur les hauteurs.

Le vent soufflera fort d’une vitesse atteignant 60 km/h prés des côtes. La mer sera très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et agitée dans le golfe de Gabès. La vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.