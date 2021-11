Tunisie : La Fédération de l’enseignement réclame une loi criminalisant les attaques contre les enseignants 

La Fédération générale de l’enseignement secondaire demande au président de la République de respecter son engagement concernant la promulgation d’une loi criminalisant les attaques contre les établissements d’enseignement et le cadre éducatif.

Dans un communiqué rendu public lundi 29 novembre 2021, le syndicat appelle le ministère de l’Education, à son tour, à prendre des mesures fermes et à activer tous les textes juridiques et dispositions visant à poursuivre les agresseurs en justice en vue de protéger les structures éducatives et les employés.

La Fédération exhorte également les enseignants à se mobiliser pour protéger les établissements d’enseignement et à s’engager dans divers mouvements syndicaux pour lutter contre toute attaque physique et moral.

Elle s’adresse également aux parents, aux composantes de la société civile et aux médias pour jouer un rôle de sensibilisation sur les dangers d’attaques contre les établissements d’enseignement et les enseignants.

La déclaration de la Fédération fait suite à une série d’attaques qui ont touché un certain nombre d’établissements d’enseignement et de cadres pédagogiques, dont l’attaque contre le directeur de l’école secondaire, 9 avril, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, par l’un des parents, ce qui a conduit à la protestation des enseignants et à la suspension des cours dans diverses écoles et lycée dans le gouvernorat.