Tunisie – Météo : Temps pluvieux et chutes de neige et de grêle attendues, lundi

Temps pluvieux ce début de semaine et températures en baisse, entre 11 et 15 degrés. Elles (températures) ne dépasseront pas les 8 degrés sur les régions montagneuses de l’ouest du pays, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies temporairement orageuses et déluviennes sont attendues sur le nord, des chutes de grêle sont probables et des foudres apparaitront localement aux régions de Bizerte, Tabarka et Nefza.L’INM prévoit, aussi, des chutes de neige sur les hauteurs ouest, de plus de 1000 mètres.Vent de sable fort au sud, d’une vitesse de plus de 100 km/h.

Il soufflera temporairement sous forme de rafales près des côtes et les hauteurs. Mer très agitée.