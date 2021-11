Emploi : Recrutement d’ingénieurs à l’Institut National de la Statistique

Arrêté du ministre de l’économie et de la planification du 19 novembre 2021, portant ouverture de concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques à l’Institut National de la Statistique.

Article premier – Est ouvert auprès de l’Institut National de la Statistique (ministère de l’économie et de la planification) le vendredi 21 janvier 2022 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’ingénieurs principaux du corps commun des ingénieurs des administrations publiques, dans les spécialités : « Statistique » « Informatique » et « Géomatique et Topographie »

Art. 2 – Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15) postes répartis comme suit :

– Ingénieur principal de spécialité « Statistique », dix (10) postes

– Ingénieur principal de spécialité « Informatique », quatre (4) postes

– Ingénieur principal de spécialité « Géomatique et Topographie », un (1) poste.

Art. 3 – Les demandes de candidature doivent être déposées directement au bureau d’ordre central de l’INS ou envoyées par lettre recommandée à l’adresse suivante : 70, rue Cham, 1002, Belvédère Tunis.

Art. 4 – La date de clôture de la liste d’inscription des candidatures est fixée au Mercredi 22 décembre 2021.

Art. 5 – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 19 novembre 2021.