Coupe arabe de la Fifa (Groupe B) : le match face à la Tunisie sera difficile

Le sélectionneur de la Mauritanie, le français Didier Gomes Da Rosa a estimé que le match face à la Tunisie, mardi pour le compte de la première journée du groupe B de la Coupe arabe de la Fifa, sera difficile et différent des autres confrontations entre les deux sélections lors des éliminatoires de a Coupe du monde Qatar 2022.

Le techicien français qui s’exprimait lundi lors de la conférence de presse tenue à Doha au Qatar, a affirmé que les Mourabitounes vont affronter une des équipes la plus forte du groupe et que la mission sera difficile.

“J’espère que nous serons dans les meilleures dispositions demain (ndlr: mardi) car notre objectif est d’avancer pas à pas dans ce tournoi” a-t-il souligné.

Nous avons un grand défi à relever d’autant que la Tunisie est un des favoris au titre. Nous serons aussi dans le même groupe à la Coupe d’Afrique des nations au Camerou et il faudra être bien concentré dans ce premier match.

Le football mauritanien a bien progressé depuis ces sept dernières et la sélection a fait un bond qualitatif au niveau du classement de la Fifa grâce aux efforts de la fédération présidée paar Ahmed Ouled Yahia et le travail de mon prédécesseur, Corentin Martins.

La sélection mauritanienne est devenue un sérieux concurrent dans les grandes compétitions et elle fera tout son possible pour faire bonne figure, dans cette coupe arabe, a t-il affirmé.

De son coté le joeuur Abdoul Ba, a aussi estimé que le match face aux Aigles de Carthage sera difficile ainsi que les deux autres rencontres du groupe fface aux Emirats Arabes Unis et à la Syrie. J

e pense que nous allons être meilleurs face à la Tunisie que lors de nos précédents matches et que nous allons fournir un bon rendement Nous avons tenu en échec la Tunisie lors de notre dernière confrontation (ndl: qualifications de la Coupe du monde) et nous avons retenu les leçons de cette rencontre. Nous ferons un meilleur résultat à Doha Nous avons les armes nécessaires et nous ferons tout notre possible pour réaliser un bon résultat” a-t-il assuré.