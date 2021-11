Tennis : Les nouvelles ambitions d’Ons Jabeur

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a fait savoir que rester dans le top 10 mondial, se hisser au 5e rang du classement WTA et remporter un titre de Grand Chelem font partie de ses principaux objectifs pour la période à venir.

Jabeur qui s’exprimait dans une interview exclusive à l’Agence TAP, affirme avoir placé encore plus haut la barre de ses ambitions et qu’elle œuvrera à remporter un titre important (masters ou grand Chelem) en 2022, qui s’ajoutera à son palmarès après le titre remporté à Birmingham.

S’agissant de son staff, composé de son entraîneur Issam JEllouli et de son préparateur physique et mari, Karim Kammoun, Ons Jabeur s’est dite confiante et attachée à poursuivre le travail avec ce duo, assurant qu’elle ne songe même pas à changer cette équipe qui a largement contribué à son succès et à son accession au top 10 du classement mondial WTA.

Et le tenniswoman d’expliquer, concernant sa préparation pour la nouvelle saison, qu’elle poursuivra son travail avec sérieux et détermination afin d’être à son top niveau dans les différentes échéances à venir et améliorer son rang.

La tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur est actuellement 10e mondiale après ses prestations remarquables sur le circuit professionnel en 2021, notamment, son sacre au tournoi de Birmingham (250pts) et son quart de finale à Wimbledon (Grand Chelem), sa demi-finale à Indian Wells.

Jabeur aura, également, été la joueuse du circuit qui a le plus joué et remporté de matchs dans une saison après avoir disputé 67 matchs remportant 48 et perdant 19 seulement.