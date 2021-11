Promosport : Comment faire face aux paris sportifs illégaux?

La situation de la Société Promosport et les mécanismes d’organisation des paris sportifs ont fait l’objet d’une séance de travail en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche, du Directeur Général de la société Promosport, Adel Zarmdini, et du Directeur Général des services Communs, Abdelmonem Chefi. La rencontre a permis d’évaluer la situation de société et de ses enjeux financiers, notamment avec l’augmentation du nombre des sociétés de paris sportifs illégaux.

Les deux parties ont également discuté d’un projet de décret réglementant l’activité des jeux de hasard et des paris sportifs d’intérêt général, en fixant les mécanismes et modalités d’exercice de cette activité sur le territoire national et sous le contrôle de l’Etat.