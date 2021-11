En plus des smartphones, voici les nouveaux produits connectés de Huawei

En plus de ses smartphones, Huawei propose une panoplie de produits connectés. Ces produits audios et warebales offrent de diverses fonctionnalités pour rester connecté, faciliter la vie de ses consommateurs et surveiller leur hygiène de vie.

Jusqu’au 12 décembre 2021, Huawei offre des promos intéressantes sur ses appareils audios and warebales. A cette occasion, Huawei vous présente quelques fonctionnalités de ces appareils qui peuvent vous aider dans votre vie quotidienne.

HUAWEI Freebuds 4i/3i : Ecoutez la musique en toute liberté

Les HUAWEI Freebuds sont les meilleurs choix pour écouter votre playlist de votre smartphone en se bougeant librement. Quand vous portez les HUAWEI Freebuds 3i et 4i vous oubliez qu’ils sont dans vos oreilles car ils pèsent 5,5 grammes chacun. Cependant, les HUAWEI Freebuds 4i durent 10 heures de lecture musicale en continu (ANC désactivé) tandis que le HUAWEI Freebuds 3i durent 3,5 heures. Les HUAWEI Freebuds 3i et HUAWEI Freebuds 4i prennent en charge la détection d’usure, ce qui signifie que la musique s’interrompt lorsque vous retirez vos écouteurs et reprend automatiquement lorsque vous remettez les écouteurs en marche.

HUAWEI Band6 : Votre assistant entre vos mains

Cette montre vous aidera à vous remettre au sport en douceur, elle conviendra aussi très bien aux sportifs de haut niveau ou à ceux qui souhaitent juste surveiller leur santé et avoir des données précises. Avec HUAWEI Band6 vous pouvez suivre votre rythme cardiaque 24h/24 et 7j/7 avec Truseen 4.0, un capteur qui détecte les anomalies et vous alerte en cas de fréquence cardiaque trop basse ou trop élevée. Analysez vos nuits et améliorez votre sommeil grâce au suivi personnalisé de votre montre, capable d’étudier les 4 phases de votre sommeil et de vous fournir plus de 200 suggestions.

Votre batterie fait preuve d’une longévité record pouvant atteindre 2 semaines en utilisation normale et 10 jours en utilisation intensive. Le SpO2 ou taux d’oxygène dans le sang a lui aussi son propre suivi en permanence grâce à cette montre connectée dernière génération de Huawei.

HUAWEI Watch GT2 series

Offrant de nombreuses fonctionnalités comme les appels et notification par Bluetooth, un lecteur audio intégré, ou le suivi de votre sommeil grâce à l’application TruSleep 2.0, HUAWEI Watch GT2 est un véritable assistant personnel qui vous simplifiera la vie au quotidien. Actuellement, la HUAWEI Watch GT2 Sport avec une autonomie longue durée et un coach sportif virtuel. Ou encore La HUAWEI Watch GT2 Pro, qui affiche une autonomie record de deux semaines et dispose de 100 modes d’entraînement.

Les journées promo audio et wearables de Huawei sont une bonne occasion de profiter des dernières technologies Huawei aux meilleurs prix jusqu’au 12 décembre 2021, avec des remises allant jusqu’à 40 %. Pour en savoir plus sur promos veuillez visiter le HUAWEI Mall.