Les élèves de l’école primaire El Amal Hammamet initiés à la finance

QNB a organisé à l’école primaire « Al Amal » à Hammamet des ateliers pédagogiques destinés aux élèves de 6ème année primaire, intitulés « Finance et économie simplifiée ». Ce qui a permis aux élèves présents de s’initier aux fondamentaux du système bancaire et financier.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de responsabilité sociale du Groupe QNB et confirme sa volonté de sensibiliser les jeunes générations à la finance et à l’économie dans une approche à la fois simple et facilement assimilée par les écoliers.

Au cours de cette visite, l’équipe QNB a présenté d’une manière simple l’activité bancaire et les différentes opérations et services du secteur.

Cette approche a suscité la curiosité des jeunes les poussant à interagir avec les responsables et les participants en posant diverses questions pour approfondir leurs connaissances dans le domaine.

L’équipe QNB a profité de cette occasion pour enrichir la bibliothèque de l’école. Un ensemble de livres et de dictionnaires ont été distribués afin d’inciter et d’encourager les élèves à la lecture.

Il est à noter que la banque est présente dans 13 gouvernorats à travers ses 36 agences dont deux agences dédiées aux clients QNB First à Tunis et Sousse, 3 centres d’affaires dédiés aux Entreprises à Tunis et Sousse et 4 Box de change (3 bureaux à l’aéroport Tunis–Carthage et un Box à l’aéroport de Djerba).