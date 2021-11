La technologie Voltaware by Geec, pour “utiliser” intelligent l’électricité !

GEEC Tunisie a organisé, jeudi 18 novembre 2021 dans un hôtel sis aux Berges du Lac à Tunis, une rencontre autour de la technologie innovante et intelligente, Voltaware by Geec, très utile dans vos commerces, usines, foyers par les temps qui courent en termes d’augmentation des tarifs d’électricité. On vous explique ci-dessous les tenants et les aboutissants de la rencontre.

L’événement du lancement officiel du module intelligent “Voltaware by Geec“ a enregistré la présence d’un certain de personnalités, entre autres le célèbre chroniqueur Farés Khiari, le directeur du site Tunisie du groupe de renommée internationale « Tessi France », Khaled BELHASSINE, Salah Frad, etc.

Le PDG de GEEC Tunisie, Adnen Belhassine, a saisi cette occasion pour donner un aperçu succinct mais instructif des activités d’efficacité énergétique de GEEC www.geec.tn . Dans sa présentation, il a démontré la nécessité, dans le respect de l’environnement et du gain énergétique pour les professionnels, de telles solutions qui sont d’ailleurs de plus en plus sollicitées dans tous les secteurs et partout dans le monde.

En effet, avec une subtile transition, le module intelligent Voltaware by Geec a été expliqué pour l’utilisation quotidienne aux divers ménages, son apport prouvé de baisse considérable de la facture d’électricité, ainsi que son rôle prépondérant pour les professionnels de diverses catégories.

Les références d’un tel produit, en l’occurrence Voltaware, sont notoires dans le monde, d’où l’intervention par visioconférence du partenaire étranger, François Gruber Magitot, qui a expliqué, preuves à l’appui, l’utilité d’une telle technologie embarquée aux stations pétrolières, usines, chaînes de restaurants ou supermarchés, foyers, villas de maître, pharmacies, showroom…

Autrement dit, il faut profiter de cette technologie intelligente du moment où elle permet la préservation de l’environnement et la baisse du budget alloué à la facture d’électricité.

En tout cas, cette start-up tunisienne, GEEC en l’occurrence, est à l’affût de toute technologie à même d’aider le B to B et le B t0 C…

Pour revenir la rencontre proprement dite, qui a réuni beaucoup de monde, et comme attendu, plusieurs questions aussi pertinentes et intéressantes les unes que les autres ont été posées à M. Belahassine et ses équipes en vue de connaître les avantages de cette technologie intelligente. Il s’agit par exemple de savoir si la STEG peut éventuellement subventionner l’achat d’un tel capteur. Une autre question concernait le regroupement de multi-sites en un monitoring complet. Ou bien pourquoi cette technologie n’a pas été introduite avant en Tunisie pour aider les foyers et les professionnels à réduire leurs factures.

On regrettera toutefois de l’absence de représentants de la STEG à cette rencontre.

Pour toutes ces questions et bien d’autres, les ingénieurs de GEEC ont essayé d’en apporter les réponses nécessaires. Et comme disent les optimistes, mieux vaut tard que jamais, il est donc possible désormais de profiter de cette technologie, Voltaware by Geec, grâce aux ingénieurs de GEEC Tunisie.

Et sachez-le bien, comme aime à le dire souvent le PDG de GEEC Tunisie, la meilleure énergie est celle qu’on n’a pas consommée ! Et c’est là où Voltaware by Geec trouve tout son sens.