Ligue 1 (7e journée) : L’Espérance rejoint le CS Sfaxien en tête de la poule A, L’AS Réjiche distancé dans la poule B

La 7e journée de la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel s’est clôturée ce lundi par une deuxième et dernière tranche de matchs qui a vu notamment, le champion en titre, l’Espérance de Tunis, rejoindre le CS Sfaxien en tête de la poule A et l’AS Réjiche rater l’occasion de rester collé à la tête du classement de la Poule A en ayant été tenu en échec à domicile.

A el Menzah, l’Espérance sportive de Tunis a allié efficacité et manière ce lundi en disposant largement de l’ES Métlaoui (3-0), pour se relancer après le revers de la 6e journée à Tataouine.

Moussa Kounaté, Fousseny Coulibaly et Farouk Mimouni se sont relayés pour concretiser la domination sang et or, respectivement à la 11e, 44e et 48e minutes de jeu, sans que les miniers puissent riposter.

A la faveur de ce nouveau succès, le quatrième de la saison, l’Espérance rejoint le CS Sfaxien en tête du classement avec 13 points chacun, tandis que l’ES Métlaoui ne parvient pas à se défaire de sa dernière place avec 6 points.

L’autre match de la poule a vu l’ES Hammam-Sousse réaliser une large victoire aux dépens de l’US tataouine (3-1) sur la pelouse du stade Bouali Lahouar, malgrè l’ouverture de la marque très tôt dans le match (10e par Moomen Rahmani), par les visiteurs.

Grège Oyoubi (48e, Mossaab Sassi 50e et Amine Khalloufi (83e), avaient, note-t-on, signé les trois buts de la formation sahélienne.

L’ES Hammam-Sousse gagne ainsi une place au classement pour se retrouvé 6e avec 8 points, tandis que l’US Tataouine qui espérait enchaîner après l’exploit de la semaine dernière demeure dans le ventre mou du tableau avec 10 points aux côtés du CA Bizertin.

Dans la poule B, l’AS Réjiche a été tenu en échec à Mahdia par l’AS Soliman (2-2), ratant ainsi l’occasion de resté collé aux leaders.

L’AS Réjiche avait ouvert le premier la marque dès la 13e sur penalty avant d’être rejoint à la 45e sur penalty également, pour se retrouver ensuite mené au score dès la 57e et parvenir enfin à arracher le nul à la 70e.

A l’issue de cette 7e journée, il est 3e avec 10 points, soit à 7 longueurs de l’US Monastir et à deux longueurs du dauphin clubiste.

L’AS Soliman est 6e avec 6 points aux côtés de l’Etoile du Sahel, qu’il affrontera d’ailleurs, jeudi prochain en match en retard de la 1ere journée.

De son côté, l’Etoile qui se déplaçait à Béja concèdait pour l’occasion son troisième résultat nul de la saison, le deuxième sous la houlette du français Roger Lemerre et se condamne à rester avant-dernier de la poule.

Les béjois se voient, quant à eux, dépassés par le CS Chebba et se retrouvent 5e avec 7 points.