Bilan du contrôle économique : 1362 infractions enregistrées entre les 17 et 19 novembre 2021

Le programme spécifique de contrôle économique a permis durant la période du 17 au 19 novembre 2021, de relever 1362 infractions économique et de saisir 69, 9 tonnes de légumes et fruits et 28, 8 de produits alimentaires dans les différentes régions du pays, selon un bilan publié par le ministère du commerce.

Ce programme est mené depuis le 15 octobre 2021 par le département du commerce en collaboration avec les services concernés vise à lutter contre la flambée des prix et le marché parallèle.

Grâce aux opérations de contrôle menées du 17 au 19 novembre, le programme spécifique a permis ainsi, d’enregistrer 11015 infractions relatives notamment à l’augmentation des prix, aux pratiques de monopoles et au non respect de la transparence des transactions. Il a également permis de proposer 151 sanctions administratives et de saisir 1888 de fruits et légumes, 763 tonnes de produits alimentaires, 434 tonnes de ciments et 286 de produits fourragers.