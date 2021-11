Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 18 novembre 2021

Des pluies sporadiques sont attendues jeudi matin dans les régions de l’extrême nord.

Le ciel sera partiellement, nuageux ailleurs, puis les nuages deviendront plus denses l’après-midi sur l’extrême sud, à orageux avec quelques pluies.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord, le centre et le sud-est, relativement fort près des côtes nord, faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée au nord, peu agitée sur le reste des côtes. Les températures seront stables, les maximales oscilleront entre 17 et 23 degrés C, à 15 degrés C sur les hauteurs, et atteindront les 25 degrés dans le sud.