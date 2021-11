Des mouvements de protestation dans l’éducation

Le secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassaad Yacoubi, a déclaré, lundi 8 novembre 2021, que des mouvements protestataires se poursuivront jusqu’au 26 courant en soutien à la professeure d’anglais à Mahdia visée par une plainte.

Pour rappel, la famille d’un élève a porté plainte contre une enseignante pour avoir donné une mauvaise note. La famille accuse la professeure d’avoir provoqué une paralysie faciale.

Yacoubi a déclaré à Jawhara FM que le phénomène des agressions contre les enseignants a augmenté et touché l’essence même du processus éducatif et pédagogique. Les agressions à l’encontre du cadre enseignant sont passées de la violence physique à la violence morale qui ont continué pendant des décennies à un autre type d’agression, où les éducateurs sont obligés d’entrer dans les couloirs des tribunaux en raison de leur profession, ce qui aura de graves répercussions sur l’école, a-t-il déclaré.

« Les mouvements de protestation régionaux programmés viennent attirer l’attention de l’opinion publique et alerter sur la gravité de ce qui se passe et sur la nécessité de neutraliser l’établissement d’enseignement loin de tous les conflits et de garder le processus éducatif à l’abri des comportements de certains qui ont offensé l’école et le rôle des éducateurs », a ajouté Yacoubi.