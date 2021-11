Mondial 2022 (Qualifs-GrB) : Youssef Msakni et Omar Rekik manqueront les deux derniers matches des Aigles de Carthage

Les internationaux Omar Rekik et Youssef Msakni manqueront les deux derniers matches de l’équipe de Tunisie pour le compte des deux dernières journées du 2e tour des qualifications africaines pour le Mondial 2022 au Qatar, pour blessures.

La sélection Tunisienne de football, entame ce samedi, rappelle-t-on, sa préparation pour ses deux derniers matches du deuxième tour (Groupe B) des qualifications africaines, prévus respectivement le 13 novembre face à la Guinée équatoriale à Malabo et contre la Zambie le 16 du même mois à Radès.

Le sélectionneur national Mondher Kebaier qui a convoqué 24 joueurs pour ces deux rencontres, a programmé une première séance d’entraînement au stade annexe de Radès à partir de 16h00 .

L’équipe s’entrainera quotidiennement une fois par jour (16h00) à l’annexe de Radès jusqu’au jeudi 11 novembre, jour du départ pour la Guinée Equatoriale.

A Malabo, les Aigles de Carthage effectueront une séance d’entrainement officielle dans le stade qui abritera la rencontre, samedi 13 novembre à 17h00 (heure tunisienne) La Tunisie est en tête du groupe B avec 10 points devant la Guinée équatoriale (7pts), la Zambie (4 pts) et la Mauritanie (un point).

Le premier du groupe se qualifie pour le troisième et dernier tour.

liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Farouk Ben Mustapha, Moez Hassan et Bechir Ben Said

Joueurs: Dylan Bronn, Yassine Merieh, Montassar Talbi, Oussema Haddadi, Omar Rekik, Ali Maaloul, Ali Abdi, Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Ferjani Sassi, Aissa Aidouni, Anis Ben slimane, Ghaylène Chaalali, Mohamed Ali Ben Romdhane, Mootaz Zemzemi, Sebastien Tounakti, Youssef Msakni, Seifeddine Jaziri, Naim Seliti, Seifeddine Khaoui et WAhbi Khazri.