Championnat de France (Ligue 1/13e journée) Lens s’impose face à Troyes (4-0)

Lens recevait Troyes vendredi au Stade Bollaert en ouverture de la 13e journée du championnat de France. Un match que les Lensois se sont rendu facile grâce à un but précoce de Kalimuendo à la 14e minute. Said à la 29e puis Clauss à la 35e permettaient à Lens de mener de trois buts à la pause.

Au retour des vestiaires, les Sang et Or accroissaient leur avance avec un 4e but signé Frankowski à la 61e. Une victoire finale 4-0 qui permet aux Lensois de reprendre leur place de dauphin et de revenir provisoirement à 7 points du PSG et de prendre 1 point sur Nice. Les Troyens sont 14e avec 13 points en 13 matchs.

Vendredi 5 novembre

Lens – Troyes 4 – 0

Samedi 6 novembre

(17h00) Lille – Angers

(21h00) Bordeaux – Paris SG

Dimanche 7 novembre

(13h00) Marseille – Metz

(15h00) Reims – Monaco

Nantes – Strasbourg

Lorient – Brest

Saint-Etienne – Clermont

(17h00) Nice – Montpellier

(20h45) Rennes – Lyon

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 31 12 10 1 1 26 11 15

2. Lens 24 13 7 3 3 25 14 11

3. Nice 23 12 7 3 2 23 9 14

4. Marseille 22 12 6 4 2 20 12 8

5. Rennes 19 12 5 4 3 18 11 7

6. Lyon 19 12 5 4 3 20 17 3

7. Strasbourg 17 12 5 2 5 22 16 6

8. Angers 17 12 4 5 3 18 15 3

9. Nantes 17 12 5 2 5 16 14 2

10. Monaco 17 12 5 2 5 17 16 1

11. Montpellier 16 12 4 4 4 20 19 1

12. Lille 15 12 4 3 5 15 18 -3

13. Lorient 15 12 3 6 3 12 18 -6

14. Troyes 13 13 3 4 6 13 21 -8

15. Clermont 13 12 3 4 5 14 23 -9

16. Bordeaux 12 12 2 6 4 16 24 -8

17. Reims 11 12 2 5 5 14 17 -3

18. Brest 9 12 1 6 5 14 20 -6

19. Metz 7 12 1 4 7 13 27 -14

20. Saint-Etienne 6 12 0 6 6 12 26 -14