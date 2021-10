Le ministère de l’Emploi et de la Formation et le ministère de la Santé organisent une campagne de vaccination dans les centres de formation professionnelle publics et privés pour les 15 ans et plus qui n’ont pas encore reçu la première dose de vaccin anti-Covid.

Dans un communiqué conjoint, les deux ministères appellent les intéressés à s’inscrire auprès de leurs institutions munis de l’accord parental signé, dont l’imprimé à remplir est disponible dans les centres de formation.