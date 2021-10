Tunisie – Covid19 : les ministères de la santé et de l’éducation organisent des campagnes mobiles de vaccination

Les ministères de la Santé et de l’Education organisent, du 8 au 20 novembre 2021, des campagnes mobiles de vaccination contre le Coronavirus dans les collèges, afin de vacciner les élèves âgés de 15 ans et plus qui n’ont pas reçu la première dose de vaccin, lit-on dans un communiqué conjoint publié tard dans la soirée de vendredi à samedi.

Les deux ministères ont appelé les élèves concernés à s’inscrire auprès de la direction de leurs établissements et à déposer le formulaire d’autorisation parentale rempli et signé par le tuteur. La Tunisie a commencé cette semaine à administrer une dose de rappel pour renforcer l’immunité.

Le nombre de personnes vaccinées avec la troisième dose contre le Covid-19, âgées de 75 ans et plus, a, ainsi, atteint 32 mille 282 citoyens. Par ailleurs, le nombre de Tunisiens ayant achevé leur shéma vaccinal contre la Coronavirus, depuis le début de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars 2021 et jusqu’au 29 octobre courant s’est élevé à 4 millions et 491 mille et 526 personnes.