Tunisie – Météo : Brumes locales et températures en légère hausse

Des brumes locales seront observées sur les hauteurs et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds ce qui provoquera une baisse de la visibilité horizontale durant les premières heures de la journée.

Le temps sera ensoleillé et nuageux et les nuages seront plus intenses sur le nord. Le vent sera généralement modéré avec une vitesse qui ne dépasse pas 30 Km/h et la mer sera agitée à houleuse sur les côtes Est et peu agitée sur le nord.

Une légère hausse est attendue, vendredi, 29 octobre 2021, et les maximales seront comprises entre 20 et 25 degrés dans le nord et les hauteurs et entre 22 et 27 degrés ailleurs.