Tunisie – Météo : Pluies orageuses intenses sur le Nord et le Centre-est

Les perturbations se poursuivent, au cours de cette journée. Des pluies orageuses intenses seront enregistrées sur le Nord et le Centre-est. Des nuages denses sur le reste des régions.

L’intensité du vent nécessite de la vigilance près des côtes, où sa vitesse atteindra 60 km/h. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche. La mer sera très agitée à agitée.

Une baisse relative des températures est attendue, les maximales seront comprises entre 15 et 21 degrés dans le Nord et le Centre et entre 21 et 27 degrés dans le Sud.