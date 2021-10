Tunisie – Météo : Pluies orageuses attendues dans la plupart des régions, la vigilance est de mise

Le temps variable va se poursuivre dimanche 24 octobre et demain lundi, 25 octobre 2021 et des pluies orageuses sont attendues dans la plupart des régions.

Ces pluies seront parfois fortes dans le Nord avec des chutes de grêle et l’apparition de foudres dans certains endroits, selon L’Institut national de la météorologie (INM), qui qualifie la situation météorologique de “délicate”.

L’INM fait état d’un niveau d’alerte élevé pour les gouvernorats ayant enregistré de fortes pluies, au cours de dernières 24 heures, dont le Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Beja et Jendouba.Il appelle à plus de vigilance dans ces régions et surtout à Jendouba, où les prochaines précipitations pourraient conduire à des crues d’oueds.

Les températures seront relativement en baisse dans le Nord et sur les hauteurs. Les maximales oscilleront entre 15 et 21 degrés au Nord et dans les hauteurs, et entre 23 et 29 degrés dans le reste des régionsVent modéré d’une vitesse qui pourrait atteindre 60 Km/h, près des côtes Nord et provisoirement 70 km/h lors de l’apparition des orages.