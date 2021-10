Vers un retour progressif du public sportif Tunisien dans les stades et les salles (MJS)

Taoufik Charfeddine et Kamel Deguiche, respectivement ministre de l”intérieur et de la jeunesse et des sports , ont tenu vendredi une séance de travail au siège du ministère de l’intérieur en présence de plusieurs responsables sécuritaires et des cadres du MJS, consacrée à la possibilité du retour du public sportif tunisien dans les stades et les salles.

Les deux ministres ont étudié la question d’un retour progressif du public pour la réussite de la saison sportive actuelle, surtout après l’amélioration de la situation pandémique en Tunisie, souligne le ministère de la jeunesse et des sports sur sa page officielle facebook.

Une autre séance de travail se tiendra avec le ministère de la santé pour fixer la jauge déterminant le nombre de spectateurs autorisés à assister aux rencontres sportives ainsi que l’application des mesures du protocole sanitaire, précise la même source.