Un test PCR négatif de moins de 72H désormais obligatoire pour tous les arrivants en Tunisie par voie terrestre

Tous les voyageurs par voie terrestre y compris ceux qui ont achevé leur shéma vaccinal seront tenus, à partir du 27 octobre courant, de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures pour entrer sur le territoire tunisien.

Dans un communiqué sur les conditions d’entrée en Tunisie par les passages frontaliers, le ministère a expliqué que cette procédure qui ne concerne pas les enfants de moins de 12 ans, intervient suite à l’évolution de la situation épidémiologique mondiale liée à la pandémie de la Covid 19 et à l’augmentation du nombre de cas positifs et de décès dans certains pays, en plus de l’apparition d’un nouveau sous-variants du mutant “Delta”.

Il a également été décidé de soumettre tous les arrivants qui n’ont pas terminé la vaccination, y compris ceux venant dans le cadre de voyages touristiques, à une quarantaine obligatoire dans l’un des centres dédiés à cet effet.

Selon la même source, les voyageurs arrivant en Tunisie doivent remplir la fiche de renseignement figurant sur le site https://app.e7mi.tn

Les arrivants non vaccinés ou ceux qui n’ont pas terminé la vaccination contre le Coronavirus doivent respecter la quarantaine obligatoire pendant 7 jours à leurs frais dans l’un des centres de confinement mentionnés dans la liste disponible sur le lien https ://www.ontt.tn/ar/blagh

Les voyageurs qui ont terminé la vaccination contre le Coronavirus depuis au moins 28 jours pour le vaccin Johnson & Johnson et 14 jours pour le reste des vaccins et les personnes de moins de 18 ans non accompagnées ou les mineurs accompagnant des personnes vaccinées ne sont pas concernés par la quarantaine obligatoire avec la nécessité de respecter une auto-quarantaine pendant sept jours.

Les personnes arrivant pour des raisons de soins médicaux sont tenues, en plus des procédures précédentes, d’obtenir une autorisation préalable auprès des autorités compétentes du ministère tunisien de la Santé, lit-on de même source.