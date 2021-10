Tunisie – Météo : Retour progressif d’un temps hivernal avec baisse des températures

Retour progressif d’un temps hivernal, samedi, 23 octobre 2021 et les nuages seront progressivement intenses avec des pluies, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Ces précipitations revêtent un caractère orageux l’après-midi sur le nord et les régions ouest puis elles intéresseront progressivement les régions Est. Les pluies seront orageuses avec des quantités importantes dans les régions côtières nord et dans le centre Est accompagnées de chutes de grêle dans certains endroits.

Les températures seront en baisse sur le nord et les maximales seront comprises 21 et 26 degrés et entre 23 et 28 degrés sur le reste des régions.

Le vent soufflera de secteur nord au nord et au centre et de secteur Est au sud, relativement fort à fort prés des régions côtières Est et la mer sera très agitée dans les régions côtières Est et houleuse dans le reste des côtes.