Coupe de la CAF (2e tour préliminaire retour) : L’US Ben Guerdane pour se surpasser

L’Union sportive de Ben Guerdane qui s’est compliqué la tâche après avoir essuyé la défaite samedi dernier devant les marocains de la Renaissance sportive de Berkane (0-1), au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir, devra négocier un périlleux déplacement ce dimanche (19h) à Casablanca pour arracher sa qualification à la phase de poules.

En effet, le but encaissé en Tunisie, enjoint les protégés de Hassène Gabsi à se surpasser.

Il s’agira, non seulement, d’aller chercher la victoire, mais aussi de marquer au moins deux buts sans en encaisser. Un scénario pareil à celui de l’autre représentant tunisien dans la compétition, le CS Sfaxien qui se trouve dans le même cas de figure à la seule différence de l’avantage du terrain que ce dernier aura en jouant chez lui.

La délégation de l’USBG a, note-t-on, pris son envol vers le Maroc depuis la veille, en prévision de ce match qui sera décisif pour la formation tunisienne.

C’est donc un véritable défi à relever pour les coéquipiers d’Alaya Brigui qui avaient réussi au courage le challenge de passer au second tour préliminaire aux dépens des nigériens de l’AS Police (aller 3-1, retour 0-1). Berkane, rappelle-t-on, était exempte du 1er tour.

Le challenge sera d’autant plus difficile ce week-end pour l’USBG, qu’il devra négocier la manche retour en déplacement et avec un retard d’un but, surmontable, certes, mais tributaire de beaucoup d’application, de vigilance et surtout de hargne et de rage de vaincre face à un adversaire solide et bien organisé.

Au vu de toutes ces données, le staff technique tunisien est appelé à trouver l’équation adéquate pour, d’une part, palier les lacunes constatées lors du match aller et, de l’autre, établir le bon équilibre dans le jeu en attaque et en défense pour éviter de se laisser surprendre.

Néanmoins, la formation de Ben Guerdane sera privée cette semaine des services de Seddik Mejri qui s’était blessé lors du match aller et qui venait juste, d’ailleurs, de faire son comeback.

Pour rappel, le groupe avait récupéré avant le match aller Jil Bahia rétabli de sa blessure ainsi que le gardien Ali Ayari.

L’US Ben Guerdane ne pourra, par ailleurs, pas encore compter sur ses nouvelles recrues qui ne peuvent pas être inscrits à la liste africaine à ce stade de la compétition.

S’agissant de l’ambiance au sein du groupe, le secrétaire général-adjoint du club, Yassine Abid avait déclaré à la TAP que tous les joueurs affichent une grande détermination à livrer une bonne prestation et à défendre leurs chances jusqu’au bout même s’ils évolueront en dehors de leurs bases.

De son côté, la Renaissance sportive de Berkane qui bénéficiera de l’avantage du terrain, sera appelée à bien négocier son match retour et à essayer d’aggraver l’écart pour sceller très tôt le sort de la qualification et gérer le reste du temps.

En effet, le vainqueur de l’avant dernière édition de la compétition garde en ligne de mire la qualification à la phase de poules pour tenter d’oublier sa mésaventure de l’année passée et son élimination prématurée dès le premier tour alors qu’il s’y était présenté comme tenant du titre.

La formation marocaine, habituée de la compétition, compte un groupe homogène et de bons éléments capables de faire la différence à tout moment à l’instar de Youssef Mzoughi, Hamza Moussaoui, le buteur Youssef El Fahli ou encore le très actif international congolais Chadrack Muzungu.

A Monastir, les protégés de Florient Ibenge avaient fait une très bonne entame de match, avant de surprendre les tunisiens et de gérer intelligemment le reste de la rencontre.