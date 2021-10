Tunisie : Prévisions météo pour aujourd’hui 21 octobre 2021

Les premières heures de la journée de jeudi, 21 octobre 2021, se caractériseront par l’apparition d’un léger brouillard local sur les zones côtières Est du pays et le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront plus intenses à l’extreme sud avec pluies éparses et parfois orageuses, selon l’Institut national de la météorologie(INM).

Une légère hausse des températures est également prévue. Les températures maximales seront comprises entre 23 et 29 degrés et atteindront 21 degrés sur les hauteurs ouest.

L’activité des vents nécessite de la vigilance près des côtes et la mer sera agitée à très agitée dans les golfes de Gabès et Hammamet.