Dialogue de Saïed : Ibrahim Rifai met en garde les USA

Ibrahim Rifai, professeur de droit public et de sciences politiques, a appelé les Etats-Unis à ne pas tomber dans le piège sur la Tunisie, comme l’a souligné lundi l’invité de la chaîne Attessia Tv, et à prendre en compte le côté positif de la déclaration des ministres des Affaires étrangères de l’UE sur le soutien à l’ordre constitutionnel et l’équilibre entre les autorités tunisiennes, soulignant le rôle de la Tunisie et son importance dans la stabilité des pays voisins et du reste de la région.

M. Rifai a également confirmé la volonté du président de la République de tenir un véritable dialogue national qui rassemble toutes les composantes du peuple tunisien à l’exception de celles impliquées dans des dossiers de corruption, a-t-il déclaré.