Zakaria Bouguira alerte contre le sous-variant Delta

Un sous variant Delta, AY4.2, se propage rapidement au Royaume-Uni. Il s’agit d’une souche du variant indien, Delta.

Dr. Zakaria Bouguira a alerté contre la vitesse de propagation de cette souche qui est 10% plus rapide que le variant Delta.

Il a expliqué que la souche AY4.2 est certes présente au Royaume-Unis mais cela ne signifie pas que la Tunisie est à l’abri de cette souche.

Mais si sa vitesse est aussi grande, pourquoi elle n’a été signalée qu’en Grande-Bretagne? Oui, nous devons faire très attention et prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter ce virus, mais de grâce, vous les médecins vous également tenus de rassurer les citoyens et non d’annoncer des mauvaises nouvelles, ou lancer des alertes comme vous le faites le plus souvent, surtout vous avec vos “6 vagues”.