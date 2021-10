Facebook change de nom la semaine prochaine

Facebook, le géant des médias sociaux, prévoit de changer son nom avec un nouveau nom la semaine prochaine pour refléter son accent sur la construction dans le monde virtuel, a rapporté mardi The Verge, citant une source proche.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, prévoit de parler du changement de nom lors de la conférence annuelle Connect de la société le 28 octobre, et il est possible que la question soit révélée plus tôt, a déclaré The Verge.

Le changement de nom positionnera probablement Facebook comme l’un des nombreux produits qui superviseront des groupes tels que Instagram, WhatsApp et autres, a ajouté le site.