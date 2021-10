L’eau potable va reprendre progressivement dans ces délégations 

La reprise de l’approvisionnement en eau potable dans plusieurs délégations des gouvernorats de Mahdia et Monastir, à savoir Boumerdes, Karkar, Souassi, Ouled Chamekh, Hebira, Chorbane, El Jem, Melloulech, Chebba, Menzel Nour, Ouardanine, Bouothman, Oued El Jebs , Menzel Kamel et Bir Tayeb et les délégations de Grand Sfax, aura lieu progressivement mercredi 20 octobre 2021, à partir de 22h, a indiqué mardi, la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Et de préciser dans un communiqué que des coupures et des perturbations de distribution de l’eau potable ont été enregistrées, lundi soir (18 octobre 2021), en raison d’une panne survenue au niveau du canal principal de raccordement (diamètre 1600 mm), passant par Ouled Kharroub dans la région d’El Kalâa Soghra, direction de Sahel et de Sfax.