Tunisie – Météo : Temps Stable et températures en légère hausse

Le temps sera marqué, samedi, 16 octobre 2021, par une stabilité progressive de la plupart des indicateurs météorologiques avec une baisse de la vitesse du vent ouest à moins de 30km/h sur la plupart des régions, selon l’institut national de la météorologie (INM).

Les températures seront en légère hausse et les maximales oscilleront entre 21 et 25 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 23 et 27 degrés dans le reste des régions.

Le ciel sera généralement peu nuageux à partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Les nuages seront progressivement intenses sur les régions côtières nord avec des pluies éparses et localement orageuses au cours de la nuit.

La mer sera agitée à houleuse au nord et houleuse à peu agitée sur les autres côtes.