Tunisie- Royaume-Uni-Covid-19 : Conditions de déplacement vers le Royaume-Uni

Les passagers non complètement vaccinés et ceux complètement vaccinés mais sans preuve de vaccination admise au Royaume-Uni doivent effectuer un test pré-départ dans les 3 jours qui précèdent la date d’arrivée au Royaume-Uni, a indiqué, lundi, Tunisair.

Ces passagers doivent également réserver et payer deux tests COVID-19 à effectuer les deuxième et huitième jours après leur arrivée (Réservation et paiement avant le départ ) et remplir le formulaire “passenger locator form” 48 heures avant l’arrivée (Ils doivent mentionner la référence de la réservation du test dans ce formulaire via le lien Public Health Passenger Locator Form ( provide-journey-contact-details.homeoffice.gov.uk ).

Ils sont également dans l’obligation de respecter un confinement à domicile de 10 jours.

La compagnie a indiqué que les enfants de moins de 11 ans sont exonérés du test pré-départ COVID-19, précisant que les enfants entre 5 et 17 résidant au Royaume-Uni ou ceux résidant dans des pays dont les preuves de vaccination sont admises au Royaume Uni, suivent les conditions des passagers vaccinés avec preuve de vaccination admise au Royaume-Uni.

Les enfants résidant dans les autres pays, suivent les conditions des passagers non vaccinés. Toutefois, ils sont exonérés du test pré-départ.

Précisant que ces informations sont fournies a? titre indicatif, TUNISAIR recommande a? ses passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes ou de consulter le guide des conditions de voyage durant la pandémie du coronavirus sur le site GOV.UK (www.gov.uk) pour plus de détails.