Biographie de Brahim Chaïbi, ministre des Affaires religieuses

Nommé à la tête du ministère des Affaires religieuses, Brahim Chaïbi est né le 28 décembre 1978 à El Hamma, gouvernorat de Gabès.

Il est titulaire d’un doctorat en sciences islamiques de l’Institut supérieur de théologie (Université Ez-zitouna) et d’un certificat d’habilitation universitaire en sciences islamiques.

Chaïbi a également obtenu un diplôme d’études internationales de l’Institut des relations internationales, un certificat de formation dans les domaines de la gestion administrative moderne de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et un certificat en droit international humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge.

Il a occupé plusieurs postes aux ministères de la Culture et des Affaires religieuses avant d’entamer une carrière de professeur universitaire en jurisprudence et ses fondements à l’Université Ez-zitouna.

Le nouveau ministre des Affaires religieuses a publié plusieurs ouvrages dont notamment “Nos occasions entre charia et société”, ” prédicateurs pas coriaces ” et “guide des questionneurs”.

Il a préparé et présenté plusieurs émissions religieuses à la radio et à la télévision tunisiennes.