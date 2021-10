Qualif. Mondial-2022 : les “Verts” et Slimani affolent les compteurs

Trente matchs sans défaite (série en cours), meilleure attaque des qualifications du Mondial-2022, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale : la sélection algérienne de football et son buteur Islam Slimani, entré dans la légende, continuent d’affoler les compteurs, au terme de la phase aller des éliminatoires.

Grâce à la large victoire face au Niger (6-1) vendredi soir, les “Verts”, qui ont joué deux mi-temps distinctes, ont aligné un 30e match sans la moindre défaite (23 victoires et 7 nuls), soit la 6e meilleure série de tous les temps en termes d’invincibilité de l’histoire du football mondial.

L’Algérie reste quelque peu loin de l’Italie et ses 37 matchs sans défaite qui ont pris fin mercredi soir en demi-finales de la Ligue des nations, mais a égalé le chiffre de la France réalisé entre 1993 et 1996 et n’est qu’à un petit match du record de l’Argentine entre 1991 et 1993.

Suivent ensuite le Brésil et l’Espagne et leurs 35 rencontres sans défaite (respectivement 1993-1996 et 2007-2009) et enfin l’Italie de Roberto Mancini, en tête avec 37 matchs consécutifs sans défaite entre 2018 et 2021.

Le festival offensif de vendredi a permis aux hommes de Djamel Belmadi d’avoir l’attaque la plus prolifique de ces qualifications du rendez-vous qatari avec la bagatelle de 15 buts en trois matchs.

Il a permis aussi à l’attaquant Islam Slimani de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la sélection algérienne avec 37 réalisations, battant ainsi le record de buts (36) que détenait l’ancien baroudeur de l’EN, Abdelhafid Tasfaout, depuis 19 ans.

Son deuxième but face au Niger n’est pas le plus difficile de sa carrière (il n’a eu qu’à pousser la ballon au fond des filets dans la cage vide), mais il lui vaut son pesant d’or, puisqu’il devient meilleur buteur des éliminatoires africaines du Mondial-2022 avec 6 réalisations.

Même la page Facebook de la FIFA dédiée à la Coupe du monde a salué la performance de “Super Slim” : “Le buteur record des Fennecs du désert. Islam Slimani : une légende algérienne”, a-t-elle écrit avec une photo de

Slimani, accompagnée d’un Fennec et frappée du chiffre 37.