Covid-19 : Journée portes-ouvertes de vaccination des femmes enceintes au Centre de néonatologie de Tunis

Une journée porte-ouverte de vaccination contre le coronavirus sera organisée samedi prochain, 09 octobre, au centre de maternité et de néonatologie de Tunis au profit des femmes enceintes de quatre mois et plus et celles allaitantes depuis six mois de l’accouchement.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère de la santé précise que cette journée, qui démarrera à partir de 08h du matin et se poursuivra jusqu’à 15h, cible les femmes inscrites ou non sur la plateforme evax.tn notant que le vaccin qui sera administré aux personnes concernées est Pfizer.

Par ailleurs, et dans une déclaration à l’agence TAP, le président directeur général de l’office national de la famille et de la population (ONFP), Habib Ghédira, a fait savoir que depuis le démarrage de la campagne de vaccination des femmes enceintes, le 20 août dernier, 2 500 femmes enceintes ont reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus.

Ghédira a précisé que 2100 femmes ont été vaccinées dans les différents centres régionaux de l’ONFP et 400 autres ont été vaccinées chez elles par les équipes mobiles qui se sont déplacées dans les régions intérieures et dépeuplées.

Il a, en outre, signalé qu’à partir de la semaine prochaine, ces femmes recevront la deuxième dose du vaccin Pfizer assurant que toutes les femmes enceintes vaccinées n’ont pas eu d’effets indésirables ou de problèmes de santé.

Ghédira a estimé que la campagne de vaccination lancée par l’ONFP tous les samedis et dimanches de chaque semaine à partir de 08h du matin jusqu’à 17h a enregistré une affluence moyenne mais satisfaisante surtout que les femmes enceintes sont toujours soucieuses de leur santé et de celle de leur bébé et n’acceptent pas facilement de se faire vacciner contre le coronavirus.

Dans ce contexte, il assuré que des études scientifiques ont prouvé que le vaccin Pfizer administré aux femmes enceintes et allaitantes est sûr et ne présente aucun danger ni pour la maman ni pour le bébé.