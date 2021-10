Barrage d’accession en Ligue 1 (2e journée) : L’ES Zarzis en Ligue 1

L’Espérance sportive de Zarzis a assuré son accession en ligue 1 du football professionnel après avoir battu la JS Kairouan (1-0), pour le compte de la 2e journée du tournoi de barrage, disputée cet après-midi, sur la pelouse du stade de Sahline.

Les buts de l’ES Zarzis ont été inscrits par Alaa Gasmi à la 30e et Hassan Ben Romdhane à al 80e.

Etant seul en tête avec six points au compteur au terme de cette deuxième journée et vu le résultat nul sur lequel s’est soldé l’autre match opposant, le Stade tunisien au CO Médenine, le club sudiste ne pourra plus être rejoint et sera ainsi le club qui complètera les 16 clubs de la Ligue 1 de football professionnel pour la nouvelle saison 2021-2022.

L’ES Zarzis avait, rappelle-t-on, remporté le premier match du tournoi barrage en s’imposant samedi dernier face au Stade Tunisien (1-0).

Pour rappel, la formation des oliviers n’avait plus joué en ligue 1 depuis sa relégation en ligue 2 à l’issue de la saison 2017-2018.

Mercredi 6 octobre:

A Sahline:

ES Zarzis – JS Kairouan 2-0

A Mahdia:

CO Médenine – Stade Tunisien 0-0

Equipe Pts J

2. ES Zarzis 6 2

1. JS Kairouan 3 2

3. S.Tunisien 1 2

4. O. Médenine 1 2