Mondial 2022 (Eliminatoires Afrique Gr/B) : “Conserver le leadership de la Tunisie dans le groupe” (Mondher Kebaier)

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier a fait savoir que “l’objectif premier de l’équipe de Tunisie est de conserver son leadership dans le groupe B, en battant la Mauritanie à l’occasion de la double confrontation, prévue les 6 et 10 octobre en cours, de manière à bien baliser la voie vers la qualification au mondial du Qatar 2022”.

S’exprimant lundi en marge de la séance d’entraînement prévue l’après-midi au stade d’El Menzah, Kebaier a estimé que la sélection a fait une bonne entame des qualifications en s’imposant devant respectivement la Guinée équatoriale et la Zambie et en se classant en tête du groupe B avec 6 points, ce qui ne manquera pas de booster le moral des joueurs pour la suite, notamment, les 3e et 4e journées contre la Mauritanie.

“Le niveau technique atteint par la Tunisie l’enjoint à conserver la tête du groupe jusqu’à la fin de ce tour pour arracher son billet au dernier tour. Cela passera nécessairement par une victoire dès ce jeudi chez nous devant la Mauritanie et ce, avec la manière”, a-t-il encore poursuivi.

S’agissant de la forma physique des joueurs avec, notamment, deux matches à jouer en seulement quatre jours, Mondher kebaier affirme que “le niveau sera élevé vu la laps de temps relativement court entre les deux confrontations et la nature même du défis à relever, mais le groupe complémentaire dont dispose la sélection a fait ses preuves et la plupart de ses éléments jouent de façon régulière”.

“La sélection de Mauritanie possède des points forts et se présente comme un adversaire aux qualités techniques et physiques respectables avec un bon jeu collectif. Nous nous connaissons mutuellement, ce qui fera que le match de jeudi sera très difficile, mais nous n’avons que le choix de la gagne pour prendre l’avantage avant le déplacement à Nouakchott”, a ajouté le sélectionneur.

Concernant ses choix techniques et plus particulièrement celui des joueurs et des gardiens notamment, Kebaier justifie par des critères précis et scientifiques qui tiennent compte, entre autres, du nombre de matches disputés par chaque élément.

Pour rappel, la Tunisie est en tête du groupe B avec 6 points devant la Zambie et la Guinée équatoriale avec 3 points chacune, tandis que la Mauritanie ferme la marche avec zéro points.