Etoile du Sahel : Ridha Charfeddine ne se représente pas à la présidence

Ridha Charfeddine, président de l’Etoile Sportive du Sahel a affirmé que les dettes du club se sont élevées durant ses neuf années et demi de présidence à 76 millions de dinars ,tout en précisant qu’il ne va pas se représenter pour un nouveau mandat lors de l’Assemblée générale élective, prévue le 9 octobre courant.

Il a souligné à l’occasion de la tenue samedi de l’Assemblée générale évaluative du club étoilé et diffusée sur la page officielle de l’Etoile, que l’AGE a été l’occasion pour les supporters de s’exprimer en toute sincérité et donner leur point de vue sans pressions, affirmant qu’il est prêt a rendre des comptes.

J’ai assumé ma responsabilité avec courage durant ces dernières années et ma mission était principalement de défendre les intérêts du club sans lésiner sur les moyens et offrir les meilleures conditions de réussite à l’équipe aux dépens des mes intérêts personnels et de ma vie privée a estimé Charfeddine.

Nous avons remporté de nombreux succès durant mon mandat, dont 56 titres c’est un record qui n’a jamais été réalisé auparavant” a-t-il tenu à le rappele. Depuis que j’ai succédé à Hafedh Hmaied en 2012-2013 et malgré les difficultés je n’ai jamais eu de cesse de défendre le club . Il y a eu des erreurs et c’est normal et mon amour pour l’Etoile m’a couté cher sur le plan professionnel et privé. Je n’ai jamais voulu m’accrocher à la présidence et je quitte le club, la conscience tranquille.

Les portes du club ont toujours été ouvertes à tous ceux qui ont voulu l’aider. J’ai tenu trois réunions avec le candidat Maher Karoui en présence de nombreuses parties concernées en rapport à la situation du club (avocats et comptables) et il est au courant de toute la situation surtout sur le plan financier. Je lui ai exprimé tous mes encouragements et mon soutien Il a beaucoup d’idées et une grande ambition, a souligné Ridha Charfeddine.

Selon le président sortant, il reste persuadé que les difficultés financières vont se poursuivre. Le déficit va s’élever à 42 millions de dinars durant les quatre prochaines années et ce malgré le développement des ressources, entre sponsoring, billetterie et la vente des joueurs, a-t-il estimé .

De son coté Abdeljlil Bouraoui, président du comité indépendant des élections de l’Etoile du Sahel, a fait remarquer que l’assemblée évaluative a connu beaucoup de tension et les supporters présents étaient en colère. Selon lui c’est un état général en raison de la situation que vit le pays depuis pluiseurs années

. j’ai intervenu de nombreuses fois pour appeler au calme, apaiser les esprits et pour que les limites ne soient pas franchies.

L’Etoile du Sahel est un club présitigieux nous resterons toujours une familles malgré les differends, a affirmé Bouraoui.

A propos de la non approbation des rapports moral et financier, le président du comité électoral a indiqué que ça n’a pas d’incidence légale sur les deux rapports , précisant que le rapport financier a été approuvé par le commissaire au compte Il a conclu en annonçant que le comité va se réunir lundi pour examiner les dossiers de candidatures à la présidence du club et vérifier les critères ont été bien respecté, afin que l’Assemblée générale prévue le 9 octobre courant puisse se dérouler dans les meilleures conditions.