Tunisie – Météo : Pluies locales attendues samedi après-midi sur le centre et les régions Est du nord et du sud

Des cellules orageuses accompagnées de pluies locales sont attendues, samedi après-midi, sur le centre et les régions Est du nord et du sud, selon un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM.

L’Institut a précisé que ces pluies seront parfois intenses sur un laps de temps court et en quantités variant entre 30 et 50 mm notamment sur les gouvernorats de Kasserine, Sidi-Bouzid, Nabeul, la région du Sahel et Sfax, avec des chutes de grêle et l’apparition de la foudre par endroits.

Un vent fort d’une vitesse dépassant temporairement 70 km/h, en rafales est également prévu sous orages.