Qualif. Mondial-2022 (3e-4e journées) Niger : 29 joueurs, dont 2 évoluant en Tunisie, retenus contre l’Algérie

Le sélectionneur du Niger, le Français Jean-Michel Cavalli, a dévoilé samedi une liste de 29 joueurs dont deux évoluant en Tunisie, en vue de la double confrontation contre son homologue algérienne les 8 et 12 octobre pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (groupe A).

La liste est dominée par les joueurs évoluant à l’étranger dont Mahamadou Sabo (Club Africain) et Youssouf Oumarou (US Monastir), tandis que l’US Gendarmerie nationale et l’AS Douanes, les deux clubs phares du Niger, sont bien représentées.

Le Niger se déplacera d’abord en Algérie pour affronter les “Verts” le vendredi 8 octobre à 20h00 au stade Mustapha-Tchaker (Blida) avant d’accueillir son adversaire le 12 octobre au stade Général Seyni-Kountché le mardi 12 octobre à 17h00.

A l’issue des deux premières journées de qualifications, l’Algérie et le Burkina Faso occupent la tête du groupe A avec 4 points devant le Niger (3 pts). Djibouti ferme la marche (0 pt).

Le premier à l’issue de la phase de poules se qualifie pour le troisième et dernier tour.

La liste nigérienne :

Gardiens: Daouda Kassaly (Katsina United/NGR), Naim Van Attenhoven (Anderlecht/BEL), Oumarou Issaka (Sahel), Kahar Boubacar (AS FAN)

Défenseurs: Herve Lybohy (Thonon Evian/FRA), Seydou Boubacar (US Gendarmerie), Souley Salamoun (Katsina United/NGR), Naser Garba (AS Douanes), Boureima Katkore (AS Douanes), Ibrahim Djibrilla (Fremad Amager/DEN), Souleymane Zakari (Lyon La Duchère/FRA), Abdulaziz Ibrahim (AS Douanes), Razack Seyné (US Gendarmerie)

Milieux de terrain: Mohamed Wonkoyo (AC Horoya/GUI), Ousmane Diabate (Muaether/QAT), Boubacar Madjid (Police/IRAK), Yusif Daouda, Moumouni Darenkoum (Sheriff/Moldavie), Mahamadou Sabo (Club Africain/TUN), Mohamed Ali, Youssouf Oumarou (US Monastir/TUN), Issah Salou (Randers/DEN)

Attaquants: Amadou Moutari (Al Fayha/KSA), Issa Ibrahim Djibrilla (Ankara/TUR), Mahamane Cissé (AS Otoho/Congo), Zakari Adebayor (Enppi/EGY), Marou Boubacar (AS FAN), Daniel Sosah (Isloch/Biélorussie), Diabiri Ibrahima Bizo (AS Douanes).